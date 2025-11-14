Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo e Bereszynski in campo con le Nazionali”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 14, 2025

Nel suo approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena analizza le prospettive dei due rosanero convocati in Nazionale, gli unici del Palermo insieme a Joronen, poi rientrato precauzionalmente in Sicilia. Pohjanpalo e Bereszynski scendono in campo oggi con un obiettivo comune: trascinare Finlandia e Polonia verso i play-off per i Mondiali 2026.
Come sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la situazione appare però profondamente sbilanciata.

Alle 20.45, a Varsavia, Bereszynski affronta l’Olanda, a cui basta un punto in due gare per ottenere la qualificazione diretta. La Polonia, attualmente a +6 nella differenza reti, parte dunque da una condizione favorevole. Ben più complessa la corsa di Pohjanpalo: la sua Finlandia, impegnata alle 18 a Helsinki contro Malta in un match sulla carta «morbido», deve vincere con largo scarto e sperare che la Polonia perda entrambe le partite.
Un quadro riportato con precisione da Alessandro Arena nelle pagine sportive del Giornale di Sicilia.

Dopo la gara di oggi, Pohjanpalo è atteso lunedì per un’amichevole contro Andorra, ma potrebbe essere risparmiato in ottica campionato. Bereszynski, invece, chiuderà il girone proprio contro Malta.
In un passaggio raccolto dai media locali e ripreso da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore polacco ha raccontato: «La convocazione mi ha dato tanta energia positiva. Palermo è la mia nuova casa, qui sono felice: volevo restare in Italia e sento di aver fatto la scelta giusta».

