Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo e Bereszynski in campo con le Nazionali”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena analizza le prospettive dei due rosanero convocati in Nazionale, gli unici del Palermo insieme a Joronen, poi rientrato precauzionalmente in Sicilia. Pohjanpalo e Bereszynski scendono in campo oggi con un obiettivo comune: trascinare Finlandia e Polonia verso i play-off per i Mondiali 2026.

Alle 20.45, a Varsavia, Bereszynski affronta l’Olanda, a cui basta un punto in due gare per ottenere la qualificazione diretta. La Polonia, attualmente a +6 nella differenza reti, parte dunque da una condizione favorevole. Ben più complessa la corsa di Pohjanpalo: la sua Finlandia, impegnata alle 18 a Helsinki contro Malta in un match sulla carta «morbido», deve vincere con largo scarto e sperare che la Polonia perda entrambe le partite.

Dopo la gara di oggi, Pohjanpalo è atteso lunedì per un’amichevole contro Andorra, ma potrebbe essere risparmiato in ottica campionato. Bereszynski, invece, chiuderà il girone proprio contro Malta.

Il difensore polacco ha raccontato: «La convocazione mi ha dato tanta energia positiva. Palermo è la mia nuova casa, qui sono felice: volevo restare in Italia e sento di aver fatto la scelta giusta».