Palermo, Bani non fa drammi: «Prestazioni da migliorare, ma la squadra c’è»

Reduce dalla sconfitta contro la Juve Stabia, il Palermo è tornato subito al lavoro per ricostruire continuità e certezze. Tra i protagonisti della stagione c’è Bani, arrivato in estate dal Genoa, uomo d’esperienza e nuovo riferimento della retroguardia. Il centrale, che ha vissuto qualche problema fisico coinciso con il momento più complicato dei rosanero, resta convinto che la squadra saprà tornare sui propri standard.

Le sue parole emergono nell’intervista realizzata da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, pubblicata nell’edizione odierna.

Riguardo ai fattori che hanno inciso sulle ultime prove, Bani chiarisce: «Ci stiamo lavorando, dobbiamo capire perché abbiamo avuto queste ultime prestazioni che non rispecchiano il valore della squadra. Credo che siano venuti un po’ meno i risultati, non tanto le prestazioni. In Serie B tutte le partite sono abbastanza equilibrate: passa poco tra vincere e perdere. Dobbiamo mantenere questa consapevolezza e cercare di tornare a fare le cose bene come abbiamo sempre fatto. Le prestazioni devono essere migliori, soprattutto rispetto alle ultime due trasferte».

Un passaggio, questo, riportato integralmente da Massimiliano Radicini e pubblicato sul Giornale di Sicilia, che fotografa il pensiero del difensore sulla fase recente.

Sul lavoro difensivo, il centrale rosanero ribadisce, come riportato ancora dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini: «La sicurezza ce l’abbiamo sempre. È un lavoro di squadra, Inzaghi a questa cosa ci tiene tanto e ci lavoriamo quotidianamente dall’inizio dell’anno. Credo che sia normale qualche volta subire qualche gol: eravamo stati bravissimi, ma qualche volta anche fortunati, all’inizio del campionato. Sono cose che fanno parte del percorso all’interno di una stagione: ci sono momenti in cui le cose ti vanno meglio e momenti in cui ti vanno un po’ peggio».

Infine, sull’intesa nel reparto arretrato e sull’importanza della comunicazione, Bani conclude: «È fondamentale, sempre. Con una voce aiuti tanto il compagno che te stesso per mantenere la concentrazione alta. A me piace tanto parlare in campo perché credo che sia di beneficio per la squadra».