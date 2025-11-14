Palermo, Bani elogia Inzaghi: «Affamato e moderno. Dobbiamo curare ogni dettaglio»

Nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani ha approfondito anche il tema della costruzione del gioco, spesso avviata dai suoi piedi. Un aspetto che sente proprio da sempre: «È una cosa che mi sono sempre un po’ portato dietro perché è un aspetto che mi è sempre piaciuto e cerco di curare nel tempo e migliorare. Secondo me dobbiamo crescere da questo punto di vista perché è fondamentale per far arrivare palloni sempre più puliti ai nostri giocatori offensivi».

Il passaggio, riportato dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, evidenzia l’attenzione del centrale per l’impostazione dal basso.

Ampio spazio, nell’intervista di Massimiliano Radicini pubblicata sul Giornale di Sicilia, anche al tema del rapporto con Inzaghi. Bani racconta: «Da subito ho notato questa sua grande passione-ossessione per il calcio, per i risultati. Si vede che è ancora affamato nonostante tutta la carriera da calciatore che ha avuto, e questo gli fa sicuramente onore. È un bell’esempio e un messaggio per noi: già vedere come approccia le singole settimane è importante. È uno che ti dà tanto da un punto di vista sia morale che di spirito, è un allenatore moderno e preparato sul campo. Mi sto trovando molto bene».

Infine, sul modo in cui lo spogliatoio sta recependo le sollecitazioni del tecnico, il difensore rosanero è chiaro: «Siamo consapevoli, non cadiamo dalle nuvole, che stiamo rendendo al di sotto. In un campionato ci sono momenti più o meno negativi. In Serie B puoi vincere e perdere contro chiunque, sembra una frase fatta ma è così, perché i valori sono più allineati rispetto alla Serie A. Quindi dobbiamo curare ogni minimo dettaglio per arrivare ai risultati. È quello che stiamo cercando di fare».

Palermo, Bani non fa drammi: «Prestazioni da migliorare, ma la squadra c’è»