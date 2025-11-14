Palermo, Bani: «Io voglio restare a lungo. Siamo tutti sulla stessa barca»

Nel prosieguo dell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani affronta anche il tema del sostegno societario, sottolineando un clima di unità interna. «Siamo tutti sulla stessa barca, l’interesse è comune, non vedo perché non dovrebbe essere così. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare cercando di fare qualcosa in più nelle partite, visto che fin qui non è bastato».

Un pensiero che il Giornale di Sicilia ha riportato nel dettaglio all’interno dell’articolo firmato da Massimiliano Radicini.

Ampio spazio, poi, al legame tra la città e la squadra. In un passaggio dell’intervista pubblicata dal Giornale di Sicilia e raccolta da Massimiliano Radicini, il centrale rosanero racconta: «Ho capito che c’è grande passione, un grande senso di responsabilità personale, ma penso valga per tutta la squadra. Mi auguro di poterlo conoscere ancora di più questo legame, perché vorrà dire che starò qui a lungo. Mi stimola giocare al Barbera perché c’è un bel clima: è una cosa che mi piace ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di alimentarlo mantenendo i tifosi vicini, come sono stati finora».

Sul ruolo di riferimento per i più giovani, Bani spiega: «Peda è già molto inquadrato e mi piace, ma in generale sono tutti bravi ragazzi. Cerco di portare quella che è stata la mia esperienza, quello che ho vissuto e quello che penso sia più giusto».

Infine, una riflessione sul proprio rendimento, riportata sempre da Massimiliano Radicini nell’articolo del Giornale di Sicilia: «Ero molto soddisfatto, poi ho avuto un problemino fisico che mi sono portato anche nelle ultime settimane, che non mi ha aiutato e mi ha fatto perdere un paio di partite. Poi sono rientrato cercando probabilmente di anticipare i tempi per poter essere d’aiuto e col Pescara è andata discretamente. Con la Juve Stabia non stavo benissimo, però fa parte del gioco: non si può pretendere di essere sempre al 100% per tutto l’anno. In ogni caso sono contento, spero di dare qualcosa in più alla squadra per aiutarla a crescere e portare poi dei risultati che siano soddisfacenti».

Palermo, Bani elogia Inzaghi: «Affamato e moderno. Dobbiamo curare ogni dettaglio»

Palermo, Bani non fa drammi: «Prestazioni da migliorare, ma la squadra c’è»