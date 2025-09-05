Palermo, attesa per Avella: vicino l’ingaggio del portiere, Verre decisivo per Bereszynski

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, manca soltanto l’ufficialità per l’arrivo di Avella al Palermo. L’estremo difensore classe 2000, ex Brescia, è stato scelto dalla dirigenza rosanero come il profilo ideale per rinforzare il reparto in un momento complesso, segnato dalle assenze contemporanee di Gomis e Bardi. Per lui è pronto un contratto fino al termine della stagione, dieci mesi che lo vedranno vestire la maglia rosanero con il ruolo di vice Joronen, attualmente impegnato con la Nazionale finlandese insieme al connazionale Pohjanpalo.

Come evidenziato da Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo guarda anche al reparto difensivo. L’assenza di Diakité, convocato con il Mali e potenzialmente atteso anche in Coppa d’Africa, ha spinto la società a valutare il profilo esperto dello svincolato Bereszynski. Un’operazione però strettamente condizionata dalla situazione di Verre, ormai fuori dal progetto tecnico e vicino alla cessione.

Il centrocampista, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non sembra più destinato a rientrare nei piani della dirigenza e il rapporto con la società appare compromesso. La sua partenza rappresenterebbe l’unica via per sbloccare l’arrivo del laterale polacco.

La pista più concreta per Verre porta all’estero: una società greca ha già effettuato un sondaggio, anche se non ha ancora affondato il colpo. La situazione resta quindi in bilico e, come ribadito da Radicini sul Giornale di Sicilia, solo nelle prossime ore si capirà se l’operazione potrà andare in porto. In caso di cessione, il Palermo affonderebbe il colpo su Bereszynski; in caso contrario, il mercato rosanero si chiuderebbe senza ulteriori innesti.