Giornale di Sicilia: “Palermo, con il Bari in anticipo. Poi arriva un autunno di fuoco”

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Lega Serie B ha ufficializzato il calendario delle partite dalla 4ª alla 12ª giornata, delineando un autunno molto impegnativo per il Palermo.

Si parte venerdì 19 settembre, quando i rosanero ospiteranno il Bari al Barbera alle 21, in anticipo rispetto al resto del turno a causa dell’impegno di Coppa Italia contro l’Udinese. Seguirà una trasferta delicata a Cesena, sabato 27 alle 15, prima di tornare a Palermo il 30 settembre per il match serale delle 20.30 contro il Venezia.

L’analisi di Radicini sul Giornale di Sicilia prosegue con il mese di ottobre, che si aprirà con la difficile trasferta sul campo dello Spezia, sabato 4 alle 17.15. Il 19 ottobre sarà la volta del Modena al Barbera (15.00), mentre il 25 ottobre i rosanero affronteranno il Catanzaro in un match acceso programmato alle 19.30. Pochi giorni dopo, il 28 ottobre, sempre al Barbera, arriverà il Monza per una sfida di cartello fissata alle 20.30.

A novembre, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo inizierà il mese ospitando il Pescara sabato 1° novembre alle 19.30, in un turno che promette grande affluenza sugli spalti. Infine, l’8 novembre, la squadra chiuderà il ciclo autunnale con la trasferta di Castellammare di Stabia, in programma alle 17.15 contro la Juve Stabia, partita che si annuncia tutt’altro che semplice.

Parallelamente, la squadra continua la preparazione a Torretta. Ieri, evidenzia Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, la seduta è stata divisa tra lavoro di forza in palestra e successive esercitazioni sul campo. Da segnalare anche la presenza di Giovane, nuovo innesto arrivato dall’Atalanta nelle ultime ore di mercato, che si è subito aggregato al gruppo.