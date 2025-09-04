Il Palermo presente all’Acchianata di Santa Rosalia

Settembre 4, 2025

Il Palermo ha voluto testimoniare ancora una volta il suo legame profondo con la città e le sue tradizioni. Sui social ufficiali del club rosanero è stata pubblicata una foto che ritrae la squadra all’Acchianata di Santa Rosalia, la tradizionale salita a Monte Pellegrino in onore della patrona di Palermo.

“I nostri ragazzi all’Acchianata delle Rosalie per ricordarci di un legame che non morirà mai 🌹”, si legge nel post condiviso su Instagram, accompagnato da uno scatto che mostra i calciatori e lo staff insieme durante l’evento.

Un gesto simbolico ma significativo, che sottolinea ancora una volta l’unione tra la squadra e la comunità palermitana, nel segno della devozione alla “Santuzza”.

