Il Palermo presente all’Acchianata di Santa Rosalia

Il Palermo ha voluto testimoniare ancora una volta il suo legame profondo con la città e le sue tradizioni. Sui social ufficiali del club rosanero è stata pubblicata una foto che ritrae la squadra all’Acchianata di Santa Rosalia, la tradizionale salita a Monte Pellegrino in onore della patrona di Palermo.

“I nostri ragazzi all’Acchianata delle Rosalie per ricordarci di un legame che non morirà mai 🌹”, si legge nel post condiviso su Instagram, accompagnato da uno scatto che mostra i calciatori e lo staff insieme durante l’evento.

Un gesto simbolico ma significativo, che sottolinea ancora una volta l’unione tra la squadra e la comunità palermitana, nel segno della devozione alla “Santuzza”.