Corriere dello Sport: “Padova-Palermo 0-1. Le pagelle”

Il Palermo espugna l’Euganeo con un successo pesantissimo e, come evidenziato dal Corriere dello Sport, tra i protagonisti spicca il capitano Bani, autore del gol decisivo e premiato con il voto più alto.

Secondo le pagelle del Corriere dello Sport, la prestazione dei rosanero è stata solida e di grande sacrificio, soprattutto dopo l’espulsione di Rui Modesto, mentre il Padova paga la poca incisività offensiva.





Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Palermo ha saputo resistere e colpire al momento giusto, trovando in Bani (8) il leader della difesa e l’uomo decisivo nel finale. Buone anche le prove di Augello (7) e Pierozzi (6.5), mentre tra i padroni di casa spiccano diverse insufficienze, in particolare nel reparto offensivo.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come la gestione della gara da parte di Inzaghi (7) sia stata determinante, mentre Andreoletti (5) paga il momento negativo della squadra.

Padova (3-5-2):

Sorrentino 6; Belli 6 (6′ st Buonaiuto sv), Pastina 6, Perrotta 5.5, Capelli 6, Fusi 6 (12′ st Gomez 5.5), Varas 5.5, Di Mariano 6, Ghiglione 6 (23′ st Favale 5.5); Bortolussi 5 (23′ st Caprari 5), Lasagna 5.5.

A disp.: Moquet, Fortin, Crisetig, Seghetti, Boi, Di Maggio, Villa, Giunti.

All.: Andreoletti 5

Palermo (3-4-2-1):

Joronen 6; Pierozzi 6.5, Bani 8, Ceccaroni 6.5 (8′ st Magnani 6); Rui Modesto 5, Segre 6.5 (22′ st Giovane 6.5), Ranocchia 6.5, Augello 7, Johnsen 6.5 (39′ pt Vasic 6.5), Palumbo 6.5 (1′ st Peda 6), Pohjanpalo 6 (22′ st Le Douaron 6).

A disp.: Gomis, Gomes, Gyasi, Vasic, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli.

All.: Inzaghi 7

Arbitro:

Marinelli 6.5