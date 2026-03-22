Corriere dello Sport: “Il Palermo si rimette in gioco. Inzaghi vince al 92’ con Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Il poker di sconfitte consecutive costa la panchina a Matteo Andreoletti. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il tecnico del Padova paga il ko contro il Palermo, il quarto di fila, con l’esonero maturato già nell’immediato post-partita.

Secondo quanto riportato da Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, Andreoletti non si è presentato in sala stampa dopo il fischio finale e, circa un’ora dopo, è arrivata la decisione della società di sollevarlo dall’incarico. Una scelta che era ormai nell’aria e che si è concretizzata dopo una prestazione deludente, soprattutto considerando la superiorità numerica per oltre un’ora.


Come sottolinea ancora Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il successore è già stato individuato: si tratta di Guido Pagliuca, chiamato a sfruttare la sosta per ricompattare il gruppo e invertire la rotta. Restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali, ma la decisione è stata presa.

Entrando nella gara, Roberto Timpini sul Corriere dello Sport evidenzia come il Palermo, pur restando in dieci uomini dal 25’ per l’espulsione di Rui Modesto, sia riuscito a mantenere ordine e compattezza, senza concedere vere occasioni ai biancoscudati. Il Padova, invece, pur provando a fare la partita, si è rivelato poco incisivo e incapace di impensierire seriamente Joronen.

Come ribadisce Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il match si è trascinato senza grandi sussulti fino al recupero, quando è arrivato l’episodio decisivo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bani si è trasformato in attaccante trovando la zampata vincente che

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