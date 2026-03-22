Il Palermo è vivo, più vivo che mai

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Il Palermo è vivo, più vivo che mai. È questo il messaggio che emerge dall’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, che esalta la prova di carattere dei rosanero all’Euganeo, capaci di vincere in inferiorità numerica e rilanciarsi nella corsa alla promozione.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, al di là delle critiche e delle “prefiche” che spesso accompagnano il percorso della squadra, sono i numeri e i risultati a raccontare la verità: il Palermo si è guadagnato sul campo la possibilità di restare in lotta per la Serie A.


Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la vittoria di Padova è l’emblema della resilienza e dell’orgoglio di un gruppo che ha trovato nel capitano Bani il proprio leader. È proprio il difensore a decidere la gara con una sortita vincente nel recupero, regalando un successo pesantissimo e, al tempo stesso, condannando Andreoletti.

Come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Padova, nonostante oltre 70 minuti in superiorità numerica dopo l’espulsione di Rui Modesto, non è riuscito a scardinare un Palermo compatto, riorganizzato attorno ai suoi leader e capace di resistere con ordine. Decisivo anche l’episodio del gol, con Di Mariano che tiene in gioco Bani per pochi centimetri.

Il Corriere dello Sport mette poi in risalto il valore simbolico dell’esultanza finale, con Inzaghi che corre verso il suo capitano: un’immagine che racconta la determinazione e la mentalità costruita nel tempo. Una squadra che, pur non sempre brillante, ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo, qualità fondamentale in questa fase della stagione.

Infine, come ribadisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il pareggio tra Monza e Venezia riapre scenari importanti: il Palermo si riavvicina alla zona promozione diretta e, con il Frosinone impegnato contro il Südtirol, la corsa resta apertissima. Arrivare alla sosta con una vittoria, in questo contesto, può fare tutta la differenza.

Altre notizie

1b38d1da-e036-44ae-be1c-d9db1e9c2b83

Corriere dello Sport: “Padova-Palermo 0-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
05230fcebf

Corriere dello Sport: “Il Palermo si rimette in gioco. Inzaghi vince al 92’ con Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 062921

Padova-Palermo 0-1: la vittoria che riaccende la corsa promozione

Angelo Giambona Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-21 232027

Palermo, notte d’amore al Barbera: centinaia di tifosi accolgono la squadra dopo Padova

Angelo Giambona Marzo 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Palermo, Palumbo esulta sui social: «Fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
07cef356-eb63-49a6-8d74-7ec4a95ae841

Padova-Palermo 0-1, gli highlights del match: dal rosso al gol di Bani al 93’

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 184204

Pohjanpalo, tappa a Venezia dopo Padova: «Guess who’s back»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 181928

Padova-Palermo 0-1, Bani: «Vittoria di cuore, gol sotto i tifosi un’emozione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 181559

Padova-Palermo 0-1, Inzaghi: «Vittoria che vale doppio. A fine primo tempo Ranocchia nel sottopassaggio gridava che avremmo vinto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
8e6153c7-9b0b-43ee-943d-77cb5b9a1779

Padova, ko fatale col Palermo: esonerato Andreoletti, Pagliuca favorito

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 180943

Padova-Palermo 0-1, Inzaghi esulta: «Vittoria straordinaria, in dieci abbiamo fatto una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
7014-p3TcL426H482pB6C4uHM

Primavera, Palermo ko a Bari: 2-1 e rosanero ancora in difficoltà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, si chiude la 32ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
Screenshot 2026-03-22 065633

Juve Stabia show: rimonta e salvezza, Spezia ko sotto i colpi di Okoro. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
f25e74a8fc

Cesena, rimonta da urlo: 3-1 al Catanzaro, Cole rialza i romagnoli. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
c47ca941d9

Modena, vittoria di misura sul Mantova: Gliozzi ispira, Tonoli decisivo nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
7980400e98

Monza-Venezia 1-1, rigore e tensione: Bianco rallenta, Stroppa resiste. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026