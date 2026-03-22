Il Palermo è vivo, più vivo che mai. È questo il messaggio che emerge dall’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, che esalta la prova di carattere dei rosanero all’Euganeo, capaci di vincere in inferiorità numerica e rilanciarsi nella corsa alla promozione.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, al di là delle critiche e delle “prefiche” che spesso accompagnano il percorso della squadra, sono i numeri e i risultati a raccontare la verità: il Palermo si è guadagnato sul campo la possibilità di restare in lotta per la Serie A.





Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la vittoria di Padova è l’emblema della resilienza e dell’orgoglio di un gruppo che ha trovato nel capitano Bani il proprio leader. È proprio il difensore a decidere la gara con una sortita vincente nel recupero, regalando un successo pesantissimo e, al tempo stesso, condannando Andreoletti.

Come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Padova, nonostante oltre 70 minuti in superiorità numerica dopo l’espulsione di Rui Modesto, non è riuscito a scardinare un Palermo compatto, riorganizzato attorno ai suoi leader e capace di resistere con ordine. Decisivo anche l’episodio del gol, con Di Mariano che tiene in gioco Bani per pochi centimetri.

Il Corriere dello Sport mette poi in risalto il valore simbolico dell’esultanza finale, con Inzaghi che corre verso il suo capitano: un’immagine che racconta la determinazione e la mentalità costruita nel tempo. Una squadra che, pur non sempre brillante, ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo, qualità fondamentale in questa fase della stagione.

Infine, come ribadisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il pareggio tra Monza e Venezia riapre scenari importanti: il Palermo si riavvicina alla zona promozione diretta e, con il Frosinone impegnato contro il Südtirol, la corsa resta apertissima. Arrivare alla sosta con una vittoria, in questo contesto, può fare tutta la differenza.