Monza-Venezia 1-1, rigore e tensione: Bianco rallenta, Stroppa resiste. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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Il big match della 32ª giornata tra Monza e Venezia si chiude sull’1-1, un risultato che lascia qualche rimpianto ai brianzoli e consente ai lagunari di difendere la vetta. Come racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, la gara ha vissuto un momento chiave a cavallo dell’intervallo, con un copione che ha ricordato scenari già vissuti in passato. Lo stesso Adriano Ancona, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come il Venezia abbia accarezzato il colpo esterno prima di essere frenato da un episodio decisivo.

Secondo quanto ricostruito da Adriano Ancona per il Corriere dello Sport, il Venezia è passato in vantaggio al primo vero affondo: lo strappo di Yeboah ha liberato Haps, autore del diagonale che ha firmato lo 0-1. Un vantaggio pesante, arrivato nel momento in cui il Monza stava spingendo ma senza riuscire a trovare il guizzo vincente.


Come evidenzia ancora Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, la svolta del match è arrivata nella ripresa con il calcio di rigore conquistato dal Monza: sugli sviluppi di uno dei tanti corner, il pallone calciato da Pessina viene intercettato dal braccio di Svoboda. Dal dischetto lo stesso capitano brianzolo non sbaglia, ristabilendo l’equilibrio.

Da quel momento, sottolinea Adriano Ancona nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, la gara cambia volto: il Venezia si abbassa, soffre ma resta ordinato e lucido, riuscendo a portare a casa un punto prezioso. Un pareggio che rappresenta il terzo consecutivo in trasferta per la squadra di Stroppa, ma che consente comunque di mantenere la testa della classifica.

Per il Monza resta invece il rammarico per una vittoria sfumata, anche alla luce del successo del Palermo, con Bianco che perde terreno nella corsa diretta. Il punto ottenuto permette però di allungare l’imbattibilità casalinga, ormai vicina ai sei mesi.

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