Modena, vittoria di misura sul Mantova: Gliozzi ispira, Tonoli decisivo nel finale. Gli Highlights

Il Modena conquista tre punti pesanti al termine di una gara tutt’altro che semplice contro il Mantova. Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, gli emiliani riescono a capitalizzare al meglio le occasioni create, a differenza dei virgiliani che, pur dominando a lungo nel possesso, non sono riusciti a concretizzare. Lo stesso Stefano Ferrari, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, evidenzia come la squadra di Sottil abbia saputo essere più cinica nei momenti chiave del match.

Secondo Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, grande protagonista della gara è stato Gliozzi, decisivo con due assist: il primo per Sersanti, al rientro dopo un lungo infortunio, che al 14’ del primo tempo ha sbloccato il match con una conclusione potente che, dopo aver colpito la parte bassa della traversa, si è insaccata alle spalle di Bardi.





Come sottolinea ancora Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Mantova ha provato a reagire con intensità e qualità nel palleggio, sfiorando il pari prima con Buso, impreciso da posizione defilata, e poi con Dembelè, fermato da un grande intervento di Chichizola.

Nella ripresa, evidenzia Stefano Ferrari nel Corriere dello Sport, il Modena trova il raddoppio ancora al 14’: cross di Wiafe, Gliozzi ancora protagonista nell’azione e assist per Tonoli, che da distanza ravvicinata batte Bardi. Il Mantova però non si arrende e riapre la gara al 36’ con Mensah, servito da Kouda.

Finale in tensione, con i virgiliani vicini al pareggio allo scadere: Trimboli sfiora il gol, ma è ancora Tonoli a salvare tutto, chiudendo definitivamente i conti e regalando al Modena una vittoria fondamentale.