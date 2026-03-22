Cesena, rimonta da urlo: 3-1 al Catanzaro, Cole rialza i romagnoli. Gli Highlights

Il Cesena torna a sorridere e lo fa con una rimonta pesantissima contro il Catanzaro. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, i romagnoli si impongono 3-1 al “Manuzzi”, interrompendo un digiuno che durava da otto giornate. Lo stesso Massimo Boccucci, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come il successo rappresenti una svolta dopo un periodo complicato, segnato da cinque sconfitte.

Secondo Massimo Boccucci per il Corriere dello Sport, il match si era messo subito in salita per il Cesena: il Catanzaro aveva approcciato meglio la gara, trovando il vantaggio grazie a una splendida iniziativa di Liberali, capace di saltare l’uomo con un sombrero e battere il portiere con un sinistro preciso. Un primo tempo praticamente perfetto per i calabresi, come sottolinea ancora Massimo Boccucci nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport.





La svolta arriva nella ripresa, quando i cambi di Cole cambiano completamente il volto della partita. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, è da calcio d’angolo che nasce il pareggio: Bastoni mette in mezzo, Olivieri prolunga e Cerri trova il tocco vincente.

Da quel momento il Cesena prende il controllo totale del match. Piacentini firma il sorpasso in mischia su un tiro-cross di Berti, mentre il Catanzaro fatica a reagire, con il solo Di Francesco a provarci senza fortuna. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Massimo Boccucci, sottolinea come i romagnoli abbiano alzato ritmo e intensità, mettendo alle corde gli avversari.

Nel finale succede di tutto: un gol di Cerri viene annullato dal Var per un fallo di mano di Olivieri, mentre sul fronte opposto Pompetti trova il pari ma in posizione irregolare. A chiudere definitivamente i conti è Berti, che su assist di Cerri firma il 3-1 e fa esplodere il “Manuzzi”.

Tre punti pesantissimi per il Cesena, che rilancia le proprie ambizioni, mentre per il Catanzaro si interrompe una lunga striscia positiva.