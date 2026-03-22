Juve Stabia show: rimonta e salvezza, Spezia ko sotto i colpi di Okoro. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
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La Juve Stabia conquista una vittoria pesantissima e centra la salvezza al termine di una gara spettacolare contro lo Spezia. Come racconta Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, i campani ribaltano il match nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo in equilibrio, infliggendo un duro colpo agli ospiti. Lo stesso Raffaele Izzo, nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, evidenzia come lo Spezia abbia pagato a caro prezzo il calo nella seconda frazione.

Secondo Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia parte forte e sfiora subito il vantaggio con Gabrielloni, che colpisce la traversa, mentre Radunovic si supera su Carissoni. Tuttavia, sono gli ospiti a passare: sulla corsia destra Aurelio sfrutta al meglio l’assist di Romano e batte Confente, approfittando delle difficoltà stabiesi in quella zona di campo.


Come sottolinea ancora Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, la reazione dei padroni di casa arriva nel finale di primo tempo: il direttore di gara punisce un tocco di mano di Sernicola e dal dischetto Leone si dimostra impeccabile, riportando il risultato in parità.

Nella ripresa cambia completamente il copione. Raffaele Izzo, sulle colonne del Corriere dello Sport, racconta di una Juve Stabia più aggressiva e determinata, trascinata anche dai cambi. È Pierobon, appena entrato, a firmare il sorpasso con una splendida conclusione a giro dopo aver recuperato palla e superato Ruggero.

Lo Spezia prova a reagire inserendo Vlahovic, ma nel momento migliore subisce il colpo del definitivo ko: Ricciardi recupera palla e serve Okoro, che con uno scavino firma il 3-1. Nel finale, sottolinea Raffaele Izzo nel Corriere dello Sport, il palo colpito da Vlahovic è l’ultimo segnale di una reazione tardiva e sterile.

La Juve Stabia torna così al successo e conquista matematicamente la salvezza, mentre lo Spezia esce sconfitto e sempre più invischiato nelle zone pericolose della classifica.

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