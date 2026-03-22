Serie B, si chiude la 32ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 22, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

La 32ª giornata di Serie B entra nella sua fase conclusiva dopo i primi verdetti emersi ieri. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i risultati maturati hanno già inciso sugli equilibri del campionato, con il Palermo protagonista di un’impresa a Padova e la Juve Stabia capace di imporsi con autorità sullo Spezia. Il Corriere dello Sport sottolinea come la corsa alla promozione resti apertissima, mentre nelle zone basse la tensione cresce giornata dopo giornata.

Secondo il Corriere dello Sport, il pareggio tra Monza e Venezia ha lasciato invariata la vetta, mentre il successo del Modena e la rimonta del Cesena hanno ridisegnato la zona playoff. Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come la lotta salvezza sia sempre più serrata, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.


Risultati 32ª giornata
Cesena-Catanzaro 3-1
Juve Stabia-Spezia 3-1
Modena-Mantova 2-1
Monza-Venezia 1-1
Padova-Palermo 0-1
Programma di oggi
Bari-Carrarese (15.00)
Empoli-Pescara (15.00)
Südtirol-Frosinone (15.00)
Sampdoria-Avellino (17.15)
Virtus Entella-Reggiana (19.30)

Classifica aggiornata
Venezia 68
Monza 65
Frosinone 62
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Virtus Entella 31
Reggiana 30
Spezia 30
Pescara 29

La giornata si completerà oggi con le ultime cinque gare in programma, decisive per delineare ulteriormente la classifica sia in ottica promozione che nella lotta per non retrocedere.

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