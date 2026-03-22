Serie B, si chiude la 32ª giornata: risultati, programma e classifica aggiornata

La 32ª giornata di Serie B entra nella sua fase conclusiva dopo i primi verdetti emersi ieri. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i risultati maturati hanno già inciso sugli equilibri del campionato, con il Palermo protagonista di un’impresa a Padova e la Juve Stabia capace di imporsi con autorità sullo Spezia. Il Corriere dello Sport sottolinea come la corsa alla promozione resti apertissima, mentre nelle zone basse la tensione cresce giornata dopo giornata.

Secondo il Corriere dello Sport, il pareggio tra Monza e Venezia ha lasciato invariata la vetta, mentre il successo del Modena e la rimonta del Cesena hanno ridisegnato la zona playoff. Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come la lotta salvezza sia sempre più serrata, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.





Risultati 32ª giornata

Cesena-Catanzaro 3-1

Juve Stabia-Spezia 3-1

Modena-Mantova 2-1

Monza-Venezia 1-1

Padova-Palermo 0-1

Programma di oggi

Bari-Carrarese (15.00)

Empoli-Pescara (15.00)

Südtirol-Frosinone (15.00)

Sampdoria-Avellino (17.15)

Virtus Entella-Reggiana (19.30)

Classifica aggiornata

Venezia 68

Monza 65

Frosinone 62

Palermo 61

Catanzaro 52

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 43

Avellino 39

Südtirol 38

Carrarese 36

Padova 34

Mantova 34

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Virtus Entella 31

Reggiana 30

Spezia 30

Pescara 29

La giornata si completerà oggi con le ultime cinque gare in programma, decisive per delineare ulteriormente la classifica sia in ottica promozione che nella lotta per non retrocedere.