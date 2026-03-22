Giornale di Sicilia: “In dieci e all’ultimo assalto, il Palermo fa festa a Padova”
Il Palermo vince con sofferenza, orgoglio e carattere. Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i rosanero espugnano l’Euganeo al termine di una gara durissima, giocata per oltre un’ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Rui Modesto.
Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la partita cambia al 25’, quando il fallo su Di Mariano costa il rosso al laterale rosanero. Da quel momento Inzaghi è costretto a ridisegnare tutto, passando a un assetto più coperto per difendere il risultato e chiudere ogni spazio.
Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Padova prova a sfruttare la superiorità numerica, spingendo soprattutto con Di Mariano, ma produce pochissime occasioni realmente pericolose. L’unico vero brivido arriva con Ghiglione, fermato da un intervento decisivo di Bani, già protagonista in difesa.
Il Giornale di Sicilia evidenzia come nella ripresa il copione non cambi: Padova più in possesso ma sterile, Palermo compatto e pronto a colpire. Inzaghi si gioca le carte dalla panchina inserendo energie fresche, mentre la squadra resta aggrappata alla partita con spirito di sacrificio.
Come racconta ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, nel finale emerge tutta la determinazione rosanero: prima Pierozzi sfiora il gol, poi sugli sviluppi di un corner arriva l’episodio decisivo. Peda e Bani confezionano l’azione che porta alla rete del capitano, convalidata dopo il check VAR per una questione di centimetri, proprio con Di Mariano a tenere in gioco il difensore.
Il Giornale di Sicilia sottolinea il valore di una vittoria costruita con resilienza: oltre 70 minuti in inferiorità numerica, ma con una squadra capace di esaltarsi nelle difficoltà e di restare lucida fino all’ultimo assalto.
Come ribadisce Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, si tratta di tre punti pesantissimi anche per la classifica: il Palermo torna a credere nella promozione diretta, accorciando sul secondo posto e rilanciando le proprie ambizioni in vista del rush finale.