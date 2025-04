Paganin sulla Samp: «Nuovo corso ha dato entusiasmo, possono salvarsi senza playout»

Massimo Paganin ha rilasciato un’intervista ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it parlando anche del momento della Sampdoria.

«Il nuovo corso ha ridato subito ai tifosi entusiasmo e voglia di stare vicino alla squadra. Lo stesso Mancini, pur non avendo un ruolo definito, vuole stare vicino alla società. Certo, raddrizzare la barca non è mai facile, ma le premesse ci sono tutte. Evani ed il suo staff sanno che devono tenere bene i piedi per terra, ma sono consci di potercela fare perché hanno dei buoni giocatori, che hanno solo bisogno di riacquistare dal punto di vista mentale la consapevolezza nei propri mezzi. Sarà una battaglia dura, che vede coinvolte davvero tante squadre, ma per me possono salvarsi direttamente, senza passare dai playout».