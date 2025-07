Padova, UFFICIALE: chiusi tre nuovi acquisti

Arrivano tre nuovi annunci nella giornata di oggi per il Padova, che si proietta con decisione verso il futuro. Il club veneto ha da poco ufficializzato tre giovani acquisti. Il primo tra questi è Jonas Harder, centrocampista classe 2005 che arriva in prestito dalla Fiorentina. Harder è un prodotto del vivaio della Fiorentina e nella scorsa stagione, giocata con la Primavera della Viola, ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno un gol. Ecco la nota del club biancorosso, con la quale ha ufficializzato l’affare:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 Jonas Harder. Harder arriva al Padova in prestito temporaneo dalla Fiorentina fino al 30 giugno 2026. Jonas Harder nasce a Firenze il 30 settembre 2005 ed è un centrocampista di 178 cm. Cresciuto calcisticamente nell’Audace Galluzzo e passato successivamente nella Fiorentina, ha disputato 19 gare con l’Under 17 nella stagione 2021/2022, collezionando 19 presenze ed 1 rete, più tre presenze nella fase finale del torneo. La stagione successiva sono 12 le apparizioni con l’Under 18, con 3 gare nella Viareggio Cup ed 1 rete contro il Seravezza, tre presenze in Coppa Italia Primavera e 16 gare con la Primavera 1 ed 1 rete contro il Napoli; tre, inoltre, le presenze nella fase finale Primavera. Nella stagione 2023/2024 rimane in pianta stabile con la Primavera, collezionando 26 presenze e 3 reti contro Monza, Verona e Torino, con 4 presenze ed 1 rete anche in Coppa Italia Primavera. Nella stagione 2024/2025 gioca 32 gare con la Primavera, con 1 rete contro la Cremonese, più una rete contro la Roma nella fase finale. Il 12 dicembre 2024 fa il suo esordio in Conference League nella fase a gironi, entrando in campo al 14° minuto di Fiorentina-LASK, terminata poi 7-0 per i viola contro gli austriaci. Harder ha esordito con il CT Bernardo Corradi in Nazionale Italiana Under 19 il 17 gennaio 2024 contro la Spagna, disputando 8 gare contro Austria, Scozia, Repubblica Ceca, e nel campionato europeo contro Norvegia, Irlanda, Ucraina e ancora Spagna. Nel settembre 2024, sempre con il CT Bernardo Corradi, fa il suo esordio in Under 20, dove attualmente ha disputato 6 gare contro Turchia, Romania, Portogallo, Inghilterra, Germania e Repubblica Ceca.”

Il secondo acquisto dei biancoscudati è Lorenzo Villa, difensore classe 2003, che arriva dalla Juventus, anche lui in prestito. Villa è cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma ha già mosso i primi passi da professionista. Ha infatti disputato una stagione e mezza al Pineto, nel girone B di Serie C, prima di essere prelevato dalla Juventus Next Gen. Con la formazione bianconera ha chiuso la stagione con altre 8 presenze e 1 nei playoff, dimostrando la sua capacità di integrarsi in un contesto competitivo e di alto livello. Di seguito il comunicato del club:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2003 Lorenzo Villa. Villa arriva al Padova in prestito temporaneo dalla Juventus fino al 30 giugno 2026. Lorenzo Villa nasce a Segrate (Milano) il 26 luglio 2003 ed è un difensore di 189 cm. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha disputato 8 gare con l’Under 18 con un gol all’attivo. Nella stagione successiva colleziona 1 presenza con l’Under 18 nerazzurra, più 17 con la Primavera della Sampdoria. Nella stagione 2022/2023 disputa 19 gare con la Primavera della Sampdoria. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce al Pineto, in Serie C girone B, dove colleziona 26 presenze siglando il suo primo gol tra i professionisti contro la Juventus Next Gen. Inizia la stagione 2024/2025 nel Pineto, disputando 17 gare. Viene prelevato dalla Juventus Next Gen, dove chiude la stagione con altre 8 presenze ed 1 nei playoff.”

Il terzo acquisto del club veneto è Alessandro Seghetti, seconda punta classe 2004, nella scorsa stagione in forza al Perugia. L’attaccante, con il club umbro, ha disputato le ultime due stagioni di Serie C, collezionando 58 presenze e mettendo a segno 11 gol. Il comunicato del club:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall’AC Perugia dell’attaccante classe 2004 Alessandro Seghetti. Seghetti ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028. Alessandro Seghetti nasce a San Severino Marche (Macerata) l’11 gennaio 2004 ed è un attaccante di 173 cm. Cresciuto calcisticamente nel Perugia, disputa 22 gare in Primavera 2, con 8 gol all’attivo nel 2021/2022, più due presenze ed un gol nei playoff e due presenze ed 1 rete in Coppa Primavera. Fa il suo esordio nei professionisti nella stagione 2022/2023, esordendo in Serie B, segnando 17 reti nel campionato di Primavera 2 in 24 gare e siglando una tripletta in Coppa Primavera contro l’Ascoli. Nella stagione 2023/2024 entra in pianta stabile nella formazione dei Grifoni in Serie C girone B, segnando 8 gol in 34 partite, disputando anche 3 presenze nei playoff. Nella stagione 2024/2025 segna 3 reti e fornisce 4 assist in 21 gare, più 1 gol e 1 assist in 2 gare in Coppa Italia Serie C.”