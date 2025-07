Di Marzio: “Vlahovic vicino allo Spezia”

Si muove sul mercato lo Spezia, che cerca di rinforzarsi la rosa dopo la mancata promozione della passata stagione. Tra i vari nomi che sono stati accostati al club ligure c’è anche quello di Vanja Vlahovic. Attaccante, classe 2004, che ha disputato la scorsa stagione in Serie C con la maglia dell’Atalanta U23, mettendo a segno diciannove gol in trenta partite, ed attualmente di proprietà dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il direttore sportivo biancorosso sembrerebbe che stia facendo un serio tentativo per portare l’attaccante in Liguria. Ha inoltre riportato come manchi pochissimo alla stretta di mano tra il club ligure e la società nerazzurra.

