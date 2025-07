Abodi sprona la Nazionale: «Va recuperato l’orgoglio di indossare la maglia azzurra»

Il ministro dello sport commenta l’uscita dell’Italia dalla top 10 Fifa: «Serve più cuore, non ci manca la tecnica ma la motivazione»

«La sfida è scalare di nuovo la graduatoria, dovremo impegnarci di più mettendoci più cuore e più sentimento». È questo il messaggio chiaro e diretto lanciato da Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto a margine della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina dopo la notizia dell’uscita dell’Italia dalla top 10 del ranking Fifa.

Il ministro, citato dall’Ansa, non ha risparmiato riflessioni sul momento della Nazionale: «Non credo ci manchi improvvisamente il dato tecnico, mi auguro che si recuperino le motivazioni e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, così come hanno dimostrato le selezioni giovanili come l’Under 21, che è stata eliminata ma lo ha fatto uscendo a testa alta».

Abodi ha poi sottolineato l’importanza di una reazione rapida e consapevole: «Deve maturare la voglia di rientrare velocemente nel posto che ci dobbiamo meritare, perché al momento non lo meritiamo. La classifica è un elemento oggettivo con il quale dobbiamo saperci misurare non per abbassare il profilo dell’attenzione o per mortificarci. Fa parte dello sport il fatto che qualcuno sia stato più bravo di noi».

Il monito è chiaro: tornare competitivi non solo con i mezzi tecnici, ma anche con l’orgoglio e la passione che storicamente contraddistinguono la maglia azzurra.