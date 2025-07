Padova, UFFICIALE: preso anche Baselli

Giornata piena di acquisti per il Padova. La formazione biancoscudata, dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Harder, Villa e Seghetti, tira fuori dal cilindro un colpo da novanta: il club veneto ha infatti annunciato, tramite un comunicato sui propri canali, l’acquisto di Daniele Baselli. Il centrocampista classe 1992 arriva dal Como a titolo definitivo.

Baselli ha vestito in passato le maglie di Atalanta, Torino e Cagliari in Serie A, per poi trascorrere due stagioni in B con il Como, culminate con la promozione nella massima serie. Tuttavia, in Serie A il 33enne non ha trovato molto spazio e ora è pronto per una nuova avventura con la maglia del Padova.

Questo il comunciato del club:

“Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il centrocampista Daniele Baselli. Baselli ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026.

Daniele Baselli nasce a Manerbio (Brescia) il 12 marzo 1992 ed è un centrocampista di 182 cm.

Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui, nella stagione 2010-2011, colleziona anche alcune panchine con la prima squadra, sia in Serie B che in Coppa Italia. Nell’estate del 2011 si trasferisce in compartecipazione al Cittadella, società con cui debutta in Serie B il 27 agosto 2011 nella gara vinta in casa contro l’AlbinoLeffe per 2-1, collezionando tredici presenze stagionali in campionato. Dopo il rinnovo della compartecipazione tra le due società, rimane in Veneto anche nella stagione seguente, durante la quale prende parte a due partite di Coppa Italia e ad altre trentasette nel torneo cadetto, mettendo anche a segno la sua prima rete da professionista, nella partita contro l’Ascoli, condannando i marchigiani alla retrocessione in Lega Pro Prima Divisione. Il 20 giugno 2013 viene riscattato alle buste dall’Atalanta, per 800 000 euro.

Il 18 agosto 2013 subentra dalla panchina a Luca Cigarini nella partita di Coppa Italia vinta per 3-0 contro il Bari, esordendo così in gare ufficiali con la squadra nerazzurra; nel corso della stessa partita effettua l’assist per il terzo gol della formazione bergamasca. Il 1º settembre fa invece il suo esordio in Serie A, subentrando dalla panchina all’ex biancoscudato Giacomo Bonaventura nella partita Atalanta-Torino (2-0). Disputa la sua prima partita da titolare in massima serie il 14 settembre, in Napoli-Atalanta (2-0); la prima marcatura arriva invece il 10 maggio 2015, a Palermo (0-1).

Il 10 luglio 2015 viene acquistato dal Torino insieme al compagno di squadra Davide Zappacosta per 6 milioni di euro (complessivamente l’operazione è costata 10,3 milioni di euro considerando anche l’acquisto del compagno di squadra). Il 16 agosto 2015 firma il primo gol ufficiale in maglia granata nel corso di Torino-Pescara, partita valida per il terzo turno di Coppa Italia, vinta con il punteggio di 4-1. La settimana successiva segna il gol della vittoria – primo gol in Serie A con la maglia del Torino – nel corso della gara contro il Frosinone (2-1). Inizia la stagione successiva 2016-2017 con due gol nelle prime due giornate di campionato contro Milan (in trasferta) e Bologna (in casa) e si conferma titolare anche nel 4-3-3 del nuovo allenatore Mihajlovic, che lo schiera regolarmente nella posizione di mezzala sinistra, alternandolo talvolta col compagno Acquah. Il 18 marzo 2017, in occasione della gara interna con l’Inter terminata col punteggio di 2-2, segna la sua quinta rete in campionato, migliorando così il proprio precedente record. Nell’ultima parte della stagione, con il passaggio al nuovo modulo 4-2-3-1, viene invece impiegato con grande continuità come mediano davanti alla difesa, guadagnandosi la convocazione in nazionale. Confermato in rosa per la stagione 2017-2018, si conferma titolare sia nella prima parte di campionato, agli ordini di mister Mihajlović, sia, in seguito, nello scacchiere del subentrante Mazzarri, ricoprendo il ruolo di mezzala o – all’occorrenza – di regista. Il 6 maggio 2018 indossa dal 1′ minuto la fascia di capitano in occasione della sfida del San Paolo fra Napoli e Torino (2-2). Conclude la sua terza stagione in granata con trentadue presenze e quattro reti, meritando la convocazione in nazionale. Il 25 luglio 2019, all’inizio della sua quinta stagione sotto la Mole, fa il suo esordio nelle competizioni UEFA per club, in occasione del primo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen (3-0). Milita nel Toro per altri due anni e mezzo.

Il 28 gennaio 2022 viene ceduto a titolo definitivo al Cagliari, dove raccoglie nove presenze prima di rimanere svincolato al termine della stagione. Il 9 agosto 2022 firma un contratto biennale con il Como: il 28 gennaio 2023 segna la prima rete con i lariani, decisiva per il successo in casa del Brescia; termina la sua prima stagione al Como con 18 presenze ed un gol. Si conferma con la compagine comasca anche la stagione 2023/2024, collezionando 24 presenze e concludendo con la promozione in Serie A dopo 21 anni. Rimane con i lariani anche la stagione successiva, in Serie A, collezionando 2 presenze in campionato contro Juventus e Verona, più una gara in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Nazionale Italia

Nel 2009 ha giocato due partite amichevoli con l’Under-18. Il 24 settembre 2009 gioca con l’Under-19 nella partita vinta per 3-1 contro la Turchia. Il 13 novembre 2012 fa il suo esordio in Under-21, nella partita amichevole vinta per 1-0 contro la Spagna. Viene convocato dal c.t. Devis Mangia anche per la vittoriosa amichevole del successivo 6 febbraio contro la Germania, nella quale tuttavia non scende in campo. Il 14 agosto 2013 ha giocato da titolare nella partita amichevole vinta dagli Azzurrini per 4-1 contro la Slovacchia. Il 5 settembre 2013, con il c.t. Luigi Di Biagio, disputa da titolare la partita contro il Belgio valevole per le qualificazioni agli Europei Under-21 del 2015. Dal 10 al 12 marzo 2014 è stato convocato dal c.t. della nazionale maggiore Cesare Prandelli per uno stage organizzato allo scopo di visionare giovani giocatori in vista dei Mondiali 2014, venendo riconfermato per il raduno successivo del 14 e 15 aprile. Partecipa all’Europeo Under-21 2015 in Repubblica Ceca. Il 19 maggio 2018 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore dal c.t. Roberto Mancini per le gare amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Paesi Bassi. Il 4 giugno 2018 esordisce in nazionale contro l’Olanda, entrando al 78′ minuto al posto di Jorginho.”