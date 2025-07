Di Marzio: “Cesena, Prestia verso l’Inter U23”

L’Inter muove i primi passi concreti nella costruzione della sua squadra Under 23. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il primo acquisto in vista della stagione 2025/26 sarà Giuseppe Prestia, esperto difensore centrale classe ’93 in uscita dal Cesena.

L’operazione è stata definita a titolo definitivo e il giocatore è già stato bloccato dal club nerazzurro. Per la firma ufficiale, però, sarà necessario attendere il via libera formale all’ammissione dell’Inter U23 in Lega Pro, attesa nei prossimi giorni.

Prestia, reduce da un’ottima annata con la maglia bianconera, porterà esperienza e leadership in un progetto che l’Inter vuole strutturare con serietà e ambizione.