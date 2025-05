Padova: piace Bartesaghi per la fascia sinistra

Il Padova guarda al mercato e mette nel mirino Davide Bartesaghi. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il terzino sinistro di proprietà del Milan, reduce da una stagione tra prima squadra e Milan U23, è monitorato con attenzione dai Biancoscudati.

Bartesaghi ha collezionato 2.775 minuti in stagione, gran parte dei quali in Serie C, dove il Milan Futuro è retrocesso ai playout. La sua duttilità, che gli consente di agire anche da braccetto di sinistra, lo rende un profilo interessante per il Padova. Al momento nessuna offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare il primo affondo.