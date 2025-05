Lecco: quattro club di serie B su Kritta

Il futuro di Marwane Kritta, terzino sinistro classe 2002 del Lecco, potrebbe essere in Serie B. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, dopo l’interesse di Carrarese e Bari, anche Modena e Catanzaro hanno messo gli occhi sul difensore, reduce da un’ottima stagione con la maglia bluceleste.

Kritta ha disputato 2.704 minuti in campionato, saltando solo quattro partite, e contribuendo con 2 gol e 4 assist alla salvezza del Lecco. Un rendimento che ha attirato le attenzioni di diversi club, ma il giocatore è sotto contratto fino al 2027, dettaglio che pone il club lombardo in una posizione di forza in vista di eventuali trattative.