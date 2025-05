Juve Stabia, Langella tuona: «Playoff? Abbiamo subito un furto chiamato Serie A»

Andrea Langella non ci sta. Il presidente della Juve Stabia è intervenuto pubblicamente durante la festa organizzata a Castellammare di Stabia per celebrare la stagione delle Vespe, lanciando accuse pesanti all’indirizzo degli arbitraggi nei playoff.

Le sue parole, riportate da mn24.it, non lasciano spazio a interpretazioni:

«Un abbraccio a tutta la meravigliosa città di Castellammare, io mi ritengo figlio di questa città. Stasera siamo qui in Villa Comunale di fronte al Vesuvio, nella più bella città del mondo, ma sono rimasto deluso per come è andata la semifinale. Abbiamo subito un furto che si chiama Serie A».

Langella ha poi voluto sottolineare il percorso compiuto dalla società:

«Ma siamo maturati, ci mancava l’esperienza dei playoff e i grandi protagonisti presenti stasera hanno fatto conoscere il brand chiamato Juve Stabia in qualsiasi città d’Italia. Sono contento e felice della nostra società Juve Stabia. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha regalato questa bellissima serata. La politica ha capito che qui si fanno fatti e non le chiacchiere».

Il patron ha ribadito il suo rammarico per quanto accaduto in campo durante le semifinali:

«È stata una bellissima serata, una grandissima festa a cui ha potuto partecipare tutta la città in un abbraccio ideale con la squadra. È stato un percorso eccezionale quello della Juve Stabia che dura da almeno due anni. Purtroppo però, dopo tanti sacrifici, è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti sia l’arbitraggio di ritorno con più di un episodio che ci ha danneggiato, sia anche quello di andata. Diciamo che potevamo essere più fortunati con gli arbitraggi della semifinale di andata e di ritorno».

Infine, uno sguardo al futuro:

«Ora si ripartirà da basi solide per il prossimo anno. Ovviamente il primo passo è adempiere a tutti gli obblighi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B che si annuncia ancora più difficile di quest’anno. Ci saranno ovviamente, come annunciato anche dal sindaco stasera, anche lavori allo stadio che ci permetteranno di ripartire ancora meglio».