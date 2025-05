Di Marzio: “Panchina Pisa: Inzaghi libero. Contatti con Pirlo, in lista anche Vanoli”

Il Pisa è al lavoro per definire il nuovo allenatore in vista del ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con Andrea Pirlo, mentre resta sullo sfondo anche il nome di Paolo Vanoli, attuale tecnico del Torino, per cui ci sarebbero stati primi approcci.

Nel frattempo, Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Pisa, sarà libero di valutare nuove offerte, aprendo di fatto la strada al cambio in panchina. Il club vuole chiudere al più presto per affidare il progetto tecnico a un profilo di spessore.