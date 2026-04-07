Nuovo Renzo Barbera, Lagalla dopo l’incontro con Schifani: «Compiuto un passo concreto per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

In seguito all’incontro svoltosi a Palazzo d’Orléans tra il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il primo cittadino ha condiviso sui propri canali social un messaggio in cui ha confermato l’esito positivo del confronto

«Palermo gioca una partita decisiva. E la giochiamo insieme – ha dichiarato Lagalla – Il Renzo Barbera non è solo uno stadio: è casa, è memoria, è passione. È il luogo dove generazioni di palermitani hanno esultato, sofferto, sognato con i colori rosanero nel cuore»


Il primo cittadino palermitano ha poi aggiunto: «Oggi compiamo un passo concreto per restituire a questo simbolo della nostra città il futuro che merita. Accanto al Comune e al Palermo FC, si rafforza una sinergia fondamentale con la Regione Siciliana, che ha scelto di contribuire in modo significativo alla ristrutturazione dell’impianto. Un grande progetto che guarda agli Europei 2032, ma che parla soprattutto ai tifosi, alla nostra identità, all’orgoglio di essere palermitani»

Infine, spazio per uno speciale ringraziamento: «Grazie al Presidente Renato Schifani per aver condiviso questa visione: quando le istituzioni fanno squadra, Palermo può tornare a giocare nelle grandi competizioni, dentro e fuori dal campo».

 

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