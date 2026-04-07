Palermo, ripresa degli allenamenti: lavoro differenziato verso Frosinone

Il Palermo è tornato in campo questo pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della trasferta contro il Frosinone, in programma allo stadio “Benito Stirpe”.

Come comunicato dal club rosanero, la seduta odierna è stata strutturata su due gruppi distinti. I calciatori maggiormente impiegati nella gara contro l’Avellino hanno svolto un lavoro aerobico, finalizzato al recupero delle energie dopo l’ultimo impegno ufficiale.





Il resto della rosa, invece, ha intensificato i carichi con esercitazioni basate su sprint e una partita a campo ridotto, utile per mantenere alta l’intensità e lavorare su ritmo e rapidità nelle giocate.

Prosegue dunque il percorso di avvicinamento alla sfida contro il Frosinone, uno scontro diretto fondamentale nella corsa alla Serie A.