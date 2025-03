Novellino sulla Juve Stabia: «Pagliuca merita di allenare in Serie A»

Walter Novellino, ex allenatore rosanero, è intervenuto durante la trasmissione “Il Pungiglione Stabiese”, curata da vivicentro.it, per parlare della Juve Stabia.

Qual è il suo pensiero sulla Juve Stabia e su Pagliuca?

«Il merito principale di questo straordinario campionato della Juve Stabia è di Pagliuca. Mi ha impressionato tantissimo, è una bravissima persona, intelligente e furba. Merita di allenare in Serie A, è una sorta di Novellino giovane. Ha dimostrato grande capacità e bravura, sta facendo un lavoro eccezionale insieme al direttore sportivo. I meriti vanno anche alla società per questo campionato straordinario, frutto di sacrifici che conosco bene. Questo successo va oltre le difficoltà che si incontrano in un campionato lungo e difficile come la Serie B. La Juve Stabia è una squadra che entusiasma, con un modulo 3-4-1-2 e un rombo a centrocampo che esalta le qualità dei giocatori».