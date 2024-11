Nations League: vittoria di misura per l’Israele, il Belgio perde per 1-0

Termina il match di Nations League tra Israele e Belgio. Il match è equilibrato soprattutto nella parte iniziale del primo tempo. Il Belgio, però, comincia a giocare palla a terra aprendo spazi e creando occasioni da gol.

L’Israele si difende e prova a ripartire in contropiede provando a far male alla difensa belga. Nella ripresa, arriva il gol che sblocca il match Shua al 65′ sblocca la gara. Il Belgio non riesce a reagire e il match si chiude sull’1-0.