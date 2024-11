Nations League: la doppietta di Rabiot stende l’Italia, a San Siro la Francia vince 1-3

Termina il match di Nations League tra Italia e Francia. Davanti ad un San Siro stracolmo, sono gli ospiti ad approcciare al match con il giusto piglio. Dopo soli 2′ arriva il gol del vantaggio: Rabiot di testa brucia Bastoni ed insacca alle spalle di Vicario. L’Italia fatica a reagire e a giocare palla a terra, mentre la Francia raddoppia: Digne su punizione al 33′ pennella una punizione magica che si stampa sulla traversa e poi trova la sfortunata deviazione di Vicario.

L’Italia inizia, spinta dai tifosi Azzurri, a prendere coraggio. Dopo diverse azioni offensive arriva la rete che accorcia le distanze: cross di Di Marco e sinistro di prima di Cambiaso. All’intervallo è 1-2 per la Francia. Nella ripresa il match non cambia volto. L’Italia fa molto palleggio per cercare di mandare fuori tempo il pressing della Francia che però non lascia spazi. I francesi, infatti, nuovamente su calcio piazzato trovano la rete dell’1-3 con il gol di Rabiot al 65′.