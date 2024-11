Sampdoria, dopo Coda anche Borini salta il Palermo: chance per un Primavera?

Al rientro dalla sosta, il Palermo di Dionisi tornerà a calcare il campo del Barbera per il match contro la Sampdoria. La sfida sarà decisiva per il futuro di Sottil sulla panchina, ma le brutte notizie in casa dei liguri non mancano.

Dopo l’infortunio di Coda, che sarà out per diverso tempo, come riporta “sampnews24.com”, si è fermato anche Fabio Borini per via di un affaticamento muscolare e salterà il match. Andrea Sottil a questo punto potrebbe dare una chance ad un giovane ragazzo della Primavera: Simone Leonardi. Il calciatore è stato, infatti, già aggregato agli allenamenti della prima squadra della Sampdoria. Si tratta dell’attuale capocannoniere della Primavera blucerchiata ed è un giovane atleta di cui gli addetti ai lavori parlano un gran bene e che sta impressionando.