Carrarese, Schiavi: «Stiamo dimostrando di essere allo stesso livello di tante squadre»

In un’intervista ai microfoni di TuttomercatoWeb.com, si è espresso il calciatore della Carrarese Nicolas Schiavi. Il calciatore si è soffermato sull’inizio di stagione della squadra e di quanto l’approccio al campionato sia stato giusto:

«Da quello che dicevano tutti, saremmo dovuti essere ultimi schiantati, invece stiamo dimostrando che non siamo estranei a questo campionato, siamo allo stesso livello di tante altre squadre. Certo, la classifica non ci piace, ma il campionato è difficile e soprattutto lungo, ma non dobbiamo farci demoralizzare, dobbiamo solo pensare alle prossime gare e fare punti. Non siamo inferiori a nessuno. In avvio di stagione abbiamo sofferto di più, forse abbiamo pagato un periodo di adattamento al campionato, dove ci sono davvero tanta intensità e tanta qualità, ma abbiamo tenuto botta contro tutti. Chiaramente anche il non aver giocato e il non essersi potuto allenare nel nostro stadio, che lo scorso anno era un fortino per noi, non ha aiutato, al ‘Dei Marmi’ è tosta per chiunque, ma niente deve diventare un alibi. Perché lavoriamo sempre per migliorarci».