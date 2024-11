Bari, Di Cesare: «Il Sassuolo può fare campionato a parte. Pisa e Spezia stanno facendo benissimo»

Valerio Di Cesare, ex capitano e oggi dirigente del Bari, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul momento dei biancorossi. Il dirigente si è soffermato sul campionato dei galletti ma si è anche espresso sugli altri club cadetti:

«Nuovo ruolo? È tutto completamente diverso. Sicuramente si stava meglio prima (ride, n.d.r.). Mi ritengo fortunato, perché ho smesso di giocare e subito ho intrapreso un nuovo ruolo. Sto imparando tanto dal direttore Magalini ed è questo quello che voglio fare dopo. Le partite le sento più rispetto a prima, perché so che non posso fare nulla. Il mercato è stato fatto tanto fin dal primo momento, lavorando con delle idee. Siamo convinti di aver fatto una buona squadra che sta dimostrando di potersela giocare con chiunque. Al momento vedo solo il Sassuolo come una squadra che possa fare un campionato a parte per la qualità dei giocatori, anche se Pisa e Spezia stanno facendo benissimo. Ma noi possiamo giocarcela con tutti. L’obiettivo lo stabilisce il campo, però per me possiamo fare bene. Se tutti riescono a performare al 100% possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Quando sei a Bari devi per forza competere: la città merita la Serie A. Allo stadio ci sono 30-40 mila persone e noi faremo di tutto per accontentarli».