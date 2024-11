Il Secolo: “Sampdoria Beres out almeno 2 mesi. Borini, niente Palermo Chance per Pedrola”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla Sampdoria che incontrerà il Palermo.

Gli ostacoli sul cammino della Sampdoria aumentano, con problemi che complicano ulteriormente la preparazione alla sfida di domenica contro il Palermo. Come emerso dagli ultimi aggiornamenti, il tecnico Andrea Sottil dovrà fare a meno di Bartosz Bereszynski per almeno due mesi, forse tre, a causa di una lesione al quadricipite della coscia destra. Un’assenza pesante, che si aggiunge a quelle di Massimo Coda e Fabio Borini.

Bereszynski fuori fino al 2025

L’infortunio del capitano è avvenuto venerdì scorso durante la sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo. Nel tentativo di calciare, Bereszynski ha sentito un forte dolore alla gamba destra e ha lasciato il campo dopo soli 32 minuti. Gli esami svolti a Varsavia hanno confermato i timori iniziali: il terzino non rientrerà prima del nuovo anno, costringendo Sottil a rivedere i piani per la difesa, già priva di Veroli, fermo per pubalgia.

Coda e Borini ancora ai box

Massimo Coda, alle prese con una lesione al flessore della coscia destra, dovrà osservare uno stop di almeno un mese. Il suo rientro è previsto per fine dicembre, ma potrebbe slittare a gennaio per evitare rischi di ricadute. Fabio Borini, invece, non sarà della partita contro il Palermo a causa di nuovi fastidi al polpaccio, un problema che lo aveva già tenuto fuori a inizio stagione. Il “Pirata” punta a tornare in campo contro il Catanzaro il 30 novembre.

Le soluzioni di Sottil

Con l’infermeria piena, Sottil sta lavorando su alternative. Nell’ultima settimana il tecnico ha provato il 4-2-3-1, un modulo che potrebbe valorizzare Estanis Pedrola, pronto a partire dal 1’ a Palermo nella sua posizione ideale sulla fascia sinistra. Per il ruolo di prima punta, invece, le opzioni ricadono su Tutino e La Gumina, con il giovane Leonardi aggregato dalla Primavera per completare il reparto.

Ioannou pronto al rientro

Una buona notizia per la difesa blucerchiata arriva da Ioannou: il cipriota, squalificato per la sfida di Nations League contro la Romania, sarà regolarmente a disposizione per il match contro i rosanero. Con una Sampdoria in emergenza, la sfida di domenica rappresenterà un test importante per Sottil e i suoi uomini, chiamati a far fronte alle assenze con determinazione e compattezza.