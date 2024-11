Repubblica Genova: “La Sampdoria piomba nell’emergenza. A Palermo con formazione rimaneggiata”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla Sampdoria in emergenza a Palermo.

La Sampdoria si prepara alla sfida di domenica contro il Palermo (ore 17:15), ma il tecnico Andrea Sottil dovrà fare i conti con una formazione rimaneggiata. Come emerso dagli ultimi aggiornamenti, la rosa blucerchiata è alle prese con diverse assenze pesanti, complicando ulteriormente la situazione in vista di una trasferta delicata.

Bereszynski e Borini out

Bartosz Bereszynski, tornato a Genova sabato, sarà costretto a uno stop prolungato a causa di una grave lesione al quadricipite della coscia destra. Gli esami previsti per oggi confermeranno l’entità del danno, ma il capitano potrebbe non rientrare prima del 2025. È un’assenza pesante, considerando che finora è stato l’unico giocatore ad aver disputato tutte le gare da titolare.

Anche Fabio Borini è indisponibile: l’attaccante, candidato a sostituire Coda, ha accusato un affaticamento al polpaccio e non sarà rischiato a Palermo. Lo staff medico punta a recuperarlo per la gara contro il Catanzaro il 30 novembre.

Possibile spazio per Pedrola e cambio modulo

Una nota positiva arriva dai progressi di Estanis Pedrola. Lo spagnolo, reduce da una buona prestazione nel test contro la Primavera, potrebbe partire titolare sulla fascia sinistra nel 4-2-3-1 provato da Sottil. Questo modulo offre flessibilità e potrebbe trasformarsi in un 4-4-2, sfruttando la versatilità di giocatori come Tutino, destinato ad avanzare la sua posizione come già visto a Pisa.

Problemi sulle fasce difensive

Sulla corsia mancina, Sottil potrebbe affidarsi a Ioannou, reduce dagli impegni con la nazionale cipriota. Tuttavia, le sue prestazioni difensive restano un’incognita, e non è escluso che venga scelto Barreca per evitare un potenziale confronto problematico tra Giordano e Diakité, protagonista nella gara dei playoff del maggio scorso. A destra, l’infortunio di Bereszynski limita le opzioni a Venuti e Depaoli, con il primo favorito per il ruolo di titolare.

Il ritorno di Veroli e il recupero di opzioni

Veroli, in recupero dalla pubalgia, potrebbe essere un’opzione nelle prossime settimane, mentre Sottil continua a lavorare su un piano B per sopperire alle assenze. Nonostante le difficoltà, la Sampdoria proverà a schierare una formazione competitiva, con l’obiettivo di ottenere punti in un momento di emergenza.