Serie B, media spettatori: Palermo in testa, la classifica aggiornata

La Serie B scuote gli spalti: la passione cresce nelle partite chiave

Dopo una stagione 2023-2024 che ha visto i tifosi riempire gli stadi della Serie B con una media di 9.100 spettatori per incontro, la Serie B non sembra voler rallentare. Momenti di picco come il playout tra Bari e Ternana con 33.308 presenti e la semifinale playoff Palermo-Venezia con 32.752 spettatori dimostrano quanto il pubblico sia un fattore cruciale, spesso capace di spostare l’ago della bilancia durante le partite.

La presenza del pubblico nei match è una variabile che molte squadre cercano di sfruttare, puntando sul calore dei propri supporter per ottenere quell’energia in più sul campo. E i numeri non mentono: la classifica spettatori del nuovo anno sportivo conferma l’entusiasmo senza freni dei fan della Serie B.

Classifica degli spettatori nei primi incontri della stagione 2024-2025:

Bari: 116.733 spettatori in 7 partite

Palermo: 114.495 in 5 partite

Sampdoria: 113.138 in 5 partite

Salernitana: 97.513 in 7 partite

Cesena: 85.022 in 7 partite

Frosinone: 72.650 in 7 partite

La lista prosegue con il Catanzaro e altre squadre che mostrano un legame indissolubile tra squadra e tifoseria, nonostante la presenza o meno di risultati sportivi di rilievo.

La media spettatori parla chiaro:

Palermo: 22.899 per partita

Sampdoria: 22.628

Bari: 16.676

Salernitana: 13.930

La media riflette non solo la fedeltà dei tifosi, ma anche l’importanza di strategie di marketing e gestione degli eventi che le squadre stanno perfezionando per attrarre più pubblico. L’attenzione è alta anche su squadre come la Carrarese e la Juve Stabia, che nonostante le sfide, continuano a lottare per incrementare la loro presenza sugli spalti.

Il legame tra tifosi e squadre di calcio in Serie B è un tessuto vivo, pulsante di passione e di attaccamento ai colori sociali. La stagione 2024-2025 si preannuncia già come un capitolo emozionante di questa incessante storia di amore e calcio.