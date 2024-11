Corriere dello Sport: “Renzo Barbera, servono 3 milioni di lavori. Entro marzo bisogna rinnovare il certificato di idoneità”

Oltre alle questioni di campo, il Palermo si trova a fronteggiare un problema cruciale legato allo stadio Renzo Barbera. Come riportato dal Corriere dello Sport, il dialogo tra il club rosanero e l’amministrazione comunale non appare semplice, e a complicare la situazione c’è la necessità di rinnovare, entro marzo, il certificato di idoneità statica dell’impianto. Senza questo documento, lo stadio non potrà ottenere l’agibilità per ospitare le partite.

I lavori necessari per adeguare la struttura e ottenere il certificato costano circa 3 milioni di euro. Tuttavia, il Comune, proprietario dello stadio, non dispone delle risorse necessarie, e sarà quindi il Palermo a farsi carico degli interventi. Il club, però, richiede garanzie: i costi sostenuti dovranno essere rimborsati o scontati in un futuro accordo, la cui definizione sembra ancora lontana.

Il Palermo ha già investito ben oltre il canone annuo di 170.000 euro per interventi indifferibili, come evidenziato dal Corriere dello Sport, e ulteriori lavori urgenti riguardano, tra le altre cose, i bagni in pessime condizioni e le infiltrazioni nella tribuna. Una volta completati gli adeguamenti strutturali, sarà necessaria la verifica di una Commissione che dovrà accertare la correttezza degli interventi e rilasciare il nulla osta.

La questione si presenta come una vera e propria spada di Damocle per il club, che già affronta sfide importanti sul campo. La risoluzione di questo problema sarà determinante non solo per garantire l’agibilità dello stadio, ma anche per mettere basi solide ai progetti futuri del Palermo e della proprietà.