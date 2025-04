CARLO ANCELOTTI È IL NUOVO ALLENATORE: chiude col Real Madrid e corre in Serie A | Felicità incontrollabile

Carlo Ancelotti, la seconda esperienza con il Real giungerà al termine questa stagione: il ritorno in Serie A è cosa fatta

La possibilità di vincere un’altra Champions League da allenatore è diminuita in maniera drastica e preoccupante. A rivelarlo è il risultato ottenuto, in trasferta, nel primo round dei quarti di finale in casa dell’Arsenal.

Il suo Real Madrid è stato letteralmente umiliato dai “Gunners” di Mikel Arteta per ben 3-0. Segno del fatto che, tra meno di una settimana, al “Santiago Bernabeu” servirà un vero e proprio miracolo sportivo.

Lo sa bene Carlo Ancelotti che non intende affatto arrendersi e vuole regalare un’ultima gioia ai tifosi “Blancos”. Già perché, secondo quanto annunciato da più voci e media sportivi, la sua seconda esperienza con la squadra campione di Spagna potrebbe seriamente giungere al termine.

Anche perché, di conseguenza, pare che il tecnico emiliano sia già orientato verso una nuova ed emozionante avventura. Il suo ritorno, in Serie A, è una ipotesi assolutamente da non scartare e da prendere in seria considerazione.

Ancelotti ritorna in Serie A, il suo ritorno è quasi scontato: il club lo aspetta

Prima di pensare al suo futuro, però, da grande professionista quale è cercherà in tutti i modi di mettere in bacheca altri trofei importanti da regalare al presidente Perez ed alla sua gente. Poi sarà il momento di fare il punto della situazione. Negli ultimi mesi si è parlato di un suo possibile ritorno in Italia. In una squadra che ha avuto, e che continua ad avere, sempre nel cuore. Stiamo parlando della Roma. Un rapporto, quello con la realtà giallorossa, che dura da moltissimi anni.

In particolar modo da quando ha indossato quella casacca solo come calciatore per ben otto stagioni (dal 1979 al 1987). In più di una occasione, inoltre, ha sempre rivelato che uno dei suoi desideri è quello di allenare, un giorno, proprio la Roma. Guarda caso i capitolini sono alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione visto che Claudio Ranieri si accomoderà in ufficio per diventare il nuovo dirigente della società giallorossa.

Ancelotti, futuro già scritto: il ritorno in Italia è scontato

Carlo Ancelotti, quindi, è sempre più vicino ad un ritorno nella sua Italia. La Roma, infatti, per ripartire nel migliore dei modi è pronta ad affidarsi ad un tecnico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e dal cv importante.

Da non sottovalutare, però, le avances che continuano ad arrivare dal Sudamerica per l’allenatore. In particolar modo dalla Federazione brasiliana che, dopo l’esonero di Dorival Junior, continua ad avere la panchina della “Selecao” ancora vacante…