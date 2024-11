Butera: “Palermo, a gennaio si cambia. Brunori e Blin…”

Aspettando la fine del 2024, è evidente che il Palermo dovrà essere rivisto nella finestra di mercato di gennaio. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i 17 punti raccolti in 13 partite dimostrano che la squadra non funziona come dovrebbe. Il distacco dalle prime tre in classifica è enorme, e al di là delle scelte tattiche dell’allenatore Alessio Dionisi, c’è qualcosa di più profondo da correggere.

Le riflessioni in società sono iniziate da tempo, e Morgan De Sanctis sta già lavorando per colmare le lacune individuate. Tuttavia, gennaio è un mercato complicato, e le operazioni non saranno facili senza un investimento economico significativo. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Brunori, il cui rendimento incostante potrebbe portare a scenari impensabili fino a qualche mese fa. Un altro nodo riguarda Blin: il centrocampista francese, attualmente infortunato, potrebbe spingere il Palermo a cercare un sostituto qualora i tempi di recupero dovessero allungarsi.

Secondo Butera, il Palermo deve alzare il livello tecnico ma anche puntare su giocatori con forte personalità. L’instabilità mentale della squadra ha già condizionato partite importanti, come quelle contro Salernitana, Cittadella e Frosinone, che con un diverso approccio caratteriale avrebbero potuto avere esiti migliori.

Nonostante le difficoltà, non sarà possibile una rivoluzione a gennaio, ma chi è sotto esame avrà queste ultime sette partite del 2024 per dimostrare il proprio valore e aiutare il Palermo a cambiare rotta. L’obiettivo è chiaro: ritrovare il senso di squadra e risalire in classifica, perché, come sottolinea Butera, “prima di tutto bisogna ragionare con il noi, e non tutti l’hanno capito”.