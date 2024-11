Gds: “Palermo, ora ti serve il Barbera. Rimangono sette partite fino a fine anno e quattro si giocheranno in casa”

Il Palermo si prepara a un tour de force fondamentale per chiudere il 2024 con ambizioni di promozione ancora vive. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, i rosanero devono invertire il deludente trend casalingo, dove hanno conquistato appena cinque punti in altrettante partite, un bottino troppo magro per aspirare alla Serie A.

Le prossime sette partite, quattro delle quali al Barbera, rappresentano una prova cruciale per Segre e compagni. Avversari come Sampdoria, Spezia, Catanzaro e Bari metteranno alla prova la tenuta della squadra, mentre le trasferte contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella serviranno a misurare la reale distanza dai vertici della classifica, con Pisa e Sassuolo già a +13 e +11 punti.

La priorità, evidenzia il Giornale di Sicilia, sarà ritrovare un rapporto positivo con il pubblico di casa, ancora scottato dalla sconfitta con il Cittadella e dal pareggio con il Frosinone. Serviranno vittorie per dissipare i dubbi e rilanciare le ambizioni. La sfida contro la Sampdoria sarà il primo banco di prova per valutare lo stato psicologico della squadra, seguita dall’incontro con lo Spezia degli ex Soleri e Aurelio, e dalla trasferta a Carrara.

Il match contro il Sassuolo prima di Natale sarà decisivo per comprendere quanto il Palermo possa ambire alle prime posizioni, mentre la sfida contro il Bari chiuderà il girone d’andata al Barbera. Prima della sosta, il girone di ritorno si aprirà a Cittadella, offrendo l’opportunità di una rivincita dopo il ko dell’andata.

Il Giornale di Sicilia ricorda che il deludente avvio casalingo di questa stagione ha pochi precedenti nella storia del club: l’ultimo risale al 2016/17 in Serie A, quando i rosanero non riuscirono a conquistare nemmeno un punto nelle prime cinque gare interne. Per ritrovare un inizio così difficile in Serie B, bisogna tornare al 1938, quando il Palermo, allora giallorosso, raccolse solo 5 punti con altrettanti pareggi.

Il Palermo è chiamato a reagire subito: solo con un cambio di passo potrà affrontare il 2025 con speranze concrete di lottare per la promozione.