Serie A: al Genoa basta Zanoli, l’Udinese cade 1 a 0 al Marassi. La classifica aggiornata

Tre punti col brivido che avvicinano il Genoa alla salvezza matematica. Si conclude sul risultato di 1 a 0 l’anticipo della 31esima giornata di Serie A, con l’Udinese che esce sconfitto dal Marassi

Una gara che inizia a ritmi vivaci, tanto che la prima occasione vera e propria arriva al 10′, quando Pinamonti, servito da Malinovsky, impegna Okoye mentre dopo, sull’assist di Thorsby, spedisce di poco alto con un suo colpo di testa. I rossoblu continuano a rendere vivace il primo tempo ma a rischiare di andare negli spogliatoi con una rete di vantaggio sono i bianconeri, a cui viene annullato un gol, firmato da Lucca, per via di una trattenuta iniziale dell’ex Palermo su De Winter nel momento in cui si è lanciato a rete.

Nella ripresa l’Udinese prova a invertire la rotta e, su un cross di Atta, al 47′ Lucca si divora il vantaggio. Il Genoa prova a riprendersi il pallino del gioco, ma Leali è chiamato a rispondere presente sul colpo di testa di Rui Modesto. Subito dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa: Ekuban riceve da Freundrup e se ne va sulla sinistra, cross deviato da Okoye e arriva Zanoli che deposita il pallone in rete arrivando di tutta corsa sulla ribattuta. Così, la squadra di Vieira prova a gestisce il vantaggio e porta a casa la vittoria, anche se in pieno recupero viene annullata la rete del pareggio bianconero siglata da Modesto

CLASSIFICA

Inter – 67

Napoli – 64

Atalanta – 58

Bologna – 56

Juventus – 55

Roma – 52

Lazio – 52

Fiorentina – 51

Milan – 47

Udinese – 40

Torino – 39

Genoa – 38

Como – 30

Verona – 30

Cagliari – 29

Parma – 26

Lecce – 25

Empoli – 23

Venezia – 20

Monza – 15