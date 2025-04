PROBLEMI, PROBLEMI, PROBLEMI | Vasseur adesso è veramente nei guai: per accontentare Hamilton ha copiato da Mercedes

Errore imperdonabile da parte di Vasseur, commesso solo per accontentare il pilota inglese: ha copiato in tutto e per tutto la Mercedes.

La stagione di Formula 1 ha visto un inizio difficile per la Ferrari. Nel Gran Premio d’Australia, il primo della stagione, sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno ottenuto risultati deludenti, concludendo rispettivamente al decimo e all’ottavo posto. Risultati non all’altezza, soprattutto se si considera la grande attesa dei tifosi nel vedere all’opera il pilota inglese.

Il successivo GP di Cina ha visto ulteriori complicazioni per il Cavallino Rampante. Entrambi i piloti sono stati squalificati: Leclerc per il peso insufficiente della vettura e il sette volte campione del mondo per l’eccessiva usura del pattino di legno. Le speranze di vedere una Ferrari competitiva dunque ad oggi sembrano già essere belle e svanite.

Con il Gran Premio del Giappone all’orizzonte, la rossa è chiamata a risolvere queste criticità per tornare competitiva nel campionato. Il team dovrà lavorare intensamente per migliorare le prestazioni e affrontare le sfide future con maggiore fiducia.​ Staremo a vedere dunque come andranno le cose in questo weekend, che si preannuncia comunque non proprio ottimale per la squadra di Maranello.

Vasseur non fa drammi e rischia

Dopo le due prime deludenti gare della stagione, il team principal Vasseur non ha fatto drammi, vedendo buone speranze per il futuro. Tuttavia non tutti la vedono alla stessa maniera, tanto che qualcuno tra tifosi e opinionisti ha addirittura iniziato a parlare di una sua cacciata.

Come se non bastasse poi ad alimentare tutte le voci sul suo conto ci ha pensato un gesto non proprio eccellente del dirigente ferrarista. In pratica Vasseur, per accontentare Lewis Hamilton, ha deciso di copiare la Mercedes, scatenando il caos più totale.

Ecco che cosa ha copiato dalla Mercedes

Uno dei principali problemi avuti da Lewis Hamilton per il suo adattamento è stato quello sullo sterzo. Ed è per questo motivo che per migliorare il pilota inglese ha richiesto alla scuderia di aggiungere dei dettagli che erano presenti in Mercedes.

Una scelta che ha fatto quasi storcere il naso agli addetti ai lavori, ma che in fin dei conti può essere davvero molto utile al sette volte campione del mondo. Magari già a partire dal Gran Premio di Suzuka.