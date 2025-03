Nasce la Palermo Masterclass by Conference403, un’opportunità unica pensata per chi sogna di entrare nel mondo del calcio professionistico

Palermo si prepara ad accogliere un’iniziativa senza precedenti nel panorama della formazione sportiva. Il 14 aprile 2025 prenderà il via la Palermo Masterclass by Conference403, un percorso esclusivo pensato per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo del calcio professionistico.

Formazione d’élite per futuri professionisti

La Palermo Masterclass offrirà tre mesi di formazione intensiva, con incontri trisettimanali a stretto contatto con esperti del settore. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con figure chiave del mondo del calcio, tra cui agenti sportivi, direttori sportivi, responsabili della comunicazione, medici sportivi, giornalisti e influencer, acquisendo competenze pratiche fondamentali per lavorare nell’ambiente calcistico.

Non sarà un semplice corso teorico, ma una full immersion in tutte le dinamiche operative che regolano il calcio moderno, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a ricoprire ruoli strategici all’interno di società sportive e agenzie di management.

Un trampolino verso il professionismo

Uno degli aspetti più interessanti della Palermo Masterclass è la possibilità concreta di sbocchi lavorativi. I partecipanti più meritevoli potranno infatti accedere a stage presso agenzie di procuratori e società di calcio, trasformando l’esperienza formativa in una vera e propria opportunità professionale.

Tra i partner del progetto figurano Esse Sports Management, GEV Sport & Management, PRG SPORTS e l’Athletic Palermo, una società in forte crescita che punta a scalare le categorie. Inoltre, alcuni partecipanti potranno collaborare direttamente con Conference403, ampliando il loro bagaglio di esperienze nel settore.

Un corpo docenti d’eccezione

Il valore della Palermo Masterclass è garantito dalla qualità dei suoi docenti, tra cui spiccano professionisti di fama internazionale:

Claudio Pasqualin, avvocato e presidente di Conference403

Fabrizio Ferrari, Vincenzo Pisacane e Beppe Accardi, procuratori sportivi

Fabio Lupo e Gianluca Nani, direttori sportivi con esperienza in club come Udinese e Watford

Leandro Rinaudo, figura chiave nel panorama sportivo italiano

Pierfrancesco Strano e Beppe Corti, esperti di scouting, con quest’ultimo noto per aver scoperto talenti del calibro di Edinson Cavani e Franck Kessié

Come partecipare

La Palermo Masterclass sarà riservata ai membri associati di Conference403 e l’ammissione sarà subordinata a un colloquio individuale, per garantire un gruppo selezionato e motivato.

La partecipazione al programma è gratuita per i soci di Conference403. Per tesserarsi e richiedere informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo info@palermomasterclass.com

Un’occasione imperdibile per chi sogna di entrare nel mondo del calcio professionistico, costruendo competenze solide e relazioni strategiche per il futuro.