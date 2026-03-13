Giornale di Sicilia: “Palermo verso il Monza. Formazione quasi fatta, Magnani porta… esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo empoli 3-2 (16) magnani

Il Palermo si avvicina alla delicata sfida contro il Monza con molte certezze e pochi dubbi di formazione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero stanno preparando con attenzione una gara che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla Serie A.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è orientato a confermare l’ossatura della squadra che nelle ultime sedici partite di campionato ha perso una sola volta, contro il Pescara. Il Palermo dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, modulo che ha accompagnato la squadra per tutta la stagione.


I dubbi di Inzaghi

Le uniche incertezze riguardano due ruoli chiave: il braccetto di destra in difesa e il trequartista al fianco di Palumbo.

Per quanto riguarda la trequarti, spiega Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, durante la settimana Inzaghi ha provato più volte Johnsen, ma il favorito resta Le Douaron. Il francese è diventato sempre più importante nella manovra offensiva del Palermo e nell’ultima gara contro la Carrarese ha servito l’assist decisivo per il gol di Pohjanpalo.

Magnani in vantaggio su Peda

In difesa il ballottaggio riguarda Magnani e Peda. Il polacco è pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia accusato a Carrara, ma secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia l’esperienza di Magnani potrebbe risultare decisiva in una partita così importante.

Il resto della formazione sembra definito: Bani agirà al centro della difesa con Ceccaroni sul centrosinistra.

Le scelte a centrocampo e sugli esterni

A centrocampo tornerà dal primo minuto Segre, che dovrebbe prendere il posto di Gomes accanto a Ranocchia, ormai uno dei punti fermi dello scacchiere di Inzaghi.

Sugli esterni, invece, ci saranno Pierozzi, al rientro dopo la squalifica, sulla fascia destra e Augello sulla corsia opposta.

Pohjanpalo guida l’attacco

In attacco il riferimento sarà ancora Pohjanpalo, protagonista di una stagione straordinaria. Il finlandese, ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, non ha ancora segnato contro il Monza e potrebbe trovare proprio al Brianteo l’occasione per sbloccarsi in una partita che può pesare molto sul destino del campionato rosanero.

Altre notizie

PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Giornale di Sicilia: “Flop a Monza e top a Palermo. Ranocchia, fai vedere chi sei”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Palermo Entella 3-0 (47) Pohjanpalo ranocchia Ceccaroni

Repubblica: “Rosa a Monza, dalla porta ai bomber. I duelli che decideranno la sfida”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “Tremila tifosi del Palermo al seguito della squadra per una trasferta da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo empoli 3-2 (131) magnani pohjanpalo

Monza-Palermo, le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo entella 2-0 (1) Palumbo ranocchia Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, duelli da A. Gioca Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file6 (53)

Monza, confermato lo stop per Birindelli: tegola in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Luca-Marelli-1280x720-1

Marelli: «Monza-Palermo punizione per Doveri? È una gara che vale la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file2 - 2026-03-12T211715.551

L’ex rosa Bellusci ricorda lo sfogo virale: «Denunciai i problemi del Palermo, pochi mesi dopo il club fallì»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file1 - 2026-03-12T210808.362

Balzaretti riabbraccia il Palermo: visita alla squadra e a Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (90) Inzaghi

Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al Barbera prima del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (54) tifosi

“Papà Rosanero”, al Barbera torna l’evento dedicato ai piccoli tifosi e ai loro papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Giornale di Sicilia: “Flop a Monza e top a Palermo. Ranocchia, fai vedere chi sei”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo empoli 3-2 (16) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo verso il Monza. Formazione quasi fatta, Magnani porta… esperienza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Palermo Entella 3-0 (47) Pohjanpalo ranocchia Ceccaroni

Repubblica: “Rosa a Monza, dalla porta ai bomber. I duelli che decideranno la sfida”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “Tremila tifosi del Palermo al seguito della squadra per una trasferta da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 061755

Serie B, via alla 30ª giornata: Modena-Spezia apre il turno. Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026