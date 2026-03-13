Giornale di Sicilia: “Palermo verso il Monza. Formazione quasi fatta, Magnani porta… esperienza”

Il Palermo si avvicina alla delicata sfida contro il Monza con molte certezze e pochi dubbi di formazione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero stanno preparando con attenzione una gara che rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa alla Serie A.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è orientato a confermare l’ossatura della squadra che nelle ultime sedici partite di campionato ha perso una sola volta, contro il Pescara. Il Palermo dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, modulo che ha accompagnato la squadra per tutta la stagione.





I dubbi di Inzaghi

Le uniche incertezze riguardano due ruoli chiave: il braccetto di destra in difesa e il trequartista al fianco di Palumbo.

Per quanto riguarda la trequarti, spiega Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, durante la settimana Inzaghi ha provato più volte Johnsen, ma il favorito resta Le Douaron. Il francese è diventato sempre più importante nella manovra offensiva del Palermo e nell’ultima gara contro la Carrarese ha servito l’assist decisivo per il gol di Pohjanpalo.

Magnani in vantaggio su Peda

In difesa il ballottaggio riguarda Magnani e Peda. Il polacco è pienamente recuperato dopo il problema alla caviglia accusato a Carrara, ma secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia l’esperienza di Magnani potrebbe risultare decisiva in una partita così importante.

Il resto della formazione sembra definito: Bani agirà al centro della difesa con Ceccaroni sul centrosinistra.

Le scelte a centrocampo e sugli esterni

A centrocampo tornerà dal primo minuto Segre, che dovrebbe prendere il posto di Gomes accanto a Ranocchia, ormai uno dei punti fermi dello scacchiere di Inzaghi.

Sugli esterni, invece, ci saranno Pierozzi, al rientro dopo la squalifica, sulla fascia destra e Augello sulla corsia opposta.

Pohjanpalo guida l’attacco

In attacco il riferimento sarà ancora Pohjanpalo, protagonista di una stagione straordinaria. Il finlandese, ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, non ha ancora segnato contro il Monza e potrebbe trovare proprio al Brianteo l’occasione per sbloccarsi in una partita che può pesare molto sul destino del campionato rosanero.