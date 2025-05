Monza, D’Ambrosio: «Retrocessione meritata. Futuro? Non so»

Il difensore del Monza, Danilo D’Ambrosio, ha parlato ai microfoni di TMW all’evento di beneficienza Facciamo gol tra le stelle:

«Sicuramente c’è amarezza perché nessuno di noi, né i giocatori, né lo staff tecnico, né quello dirigenziale, né tantomeno i tifosi, voleva questa retrocessione. Bisogna perché è arrivata sul campo, quindi vuol dire che in qualche modo ce la siamo meritata. Il Monza deve ripartire da quello che di buono ha fatto, che c’è anche in una stagione così deludente. Colgo l’occasione per salutare tutti i sostenitori biancorossi perché ci hanno sempre sostenuto e dato una mano anche quando siamo retrocessi con qualche giornata di anticipo. Futuro? Questa è una valutazione che io non posso fare, devi chiederlo a chi le fa e a chi formerà la prossima squadra del Monza».