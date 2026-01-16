Monza, Bianco fa chiarezza: «Izzo ha chiesto di non giocare. Conta il gruppo»

Alla vigilia della sfida tra Monza e Frosinone, Paolo Bianco interviene in conferenza stampa e tocca tutti i temi caldi del momento, a partire dal caso Armando Izzo.

Il tecnico è diretto:

«Izzo sta bene, ma ha chiesto di non giocare per una questione contrattuale. Ne prendiamo atto. Per me è fondamentale il gruppo: tutti sono importanti, nessuno è indispensabile».

Una posizione netta, che ribadisce la linea del Monza in questa fase della stagione, già vissuta in precedenza con altri giocatori:

«Situazioni simili le abbiamo già affrontate nella prima parte dell’anno».

Bianco guarda poi al campo e alla sfida contro il Frosinone, definito senza mezzi termini:

«Giochiamo contro la prima della classe. Hanno entusiasmo, spensieratezza e qualità. Dopo Chiavari è la partita perfetta per dimostrare che possiamo fare tanto».

Sul momento della squadra:

«È un percorso con alti e bassi, ma sono convinto che nella seconda parte di stagione questi giocatori daranno tanto. C’è voglia di fare risultati».

Nessuna pressione, almeno a suo dire:

«Il Frosinone è già oltre gli obiettivi iniziali. Io non sento pressione: il mio obiettivo è stare davanti e domani proveremo a fare risultato».

Capitolo infermeria:

«Recuperati tutti tranne Antov, Galazzi e Forson. Fuori anche Caprari per un problema al ginocchio. Izzo resta ai box per scelta personale».

Il messaggio è chiaro: scelte forti, centralità del gruppo e fiducia nel percorso, anche davanti a una capolista.