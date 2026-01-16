Pohjanpalo MVP di dicembre: il bomber del Palermo detta legge in Serie B

Joel Pohjanpalo continua a riscrivere la storia della Serie BKT. L’attaccante del Palermo è stato eletto MVP del mese di dicembre, conquistando il prestigioso Trofeo per la sesta volta nelle ultime quattro stagioni, un record che lo conferma tra i protagonisti assoluti del campionato.

Il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle votazioni espresse dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale della Serie B, da Stats Perform e da Tullio Calzone, responsabile della rubrica “Serie B” per il Corriere dello Sport. Un premio ideato da BKT, title sponsor della competizione, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B.

Pohjanpalo riceverà il Trofeo in occasione della sfida Palermo-Spezia, valida per la 20ª giornata di campionato, durante il cerimoniale pre-gara allo stadio Renzo Barbera.

I numeri certificano l’impatto devastante del centravanti finlandese nel mese di dicembre. Secondo i dati Opta, Pohjanpalo ha realizzato quattro gol, più di qualsiasi altro giocatore in Serie B nello stesso periodo, chiudendo anche al primo posto per Expected Goals (3.45). Un rendimento che ha inciso direttamente sulla classifica: le sue reti hanno garantito cinque punti al Palermo, nessun altro calciatore ha avuto un peso così determinante per la propria squadra.

Costante riferimento offensivo e vero perno della manovra rosanero, Pohjanpalo figura inoltre nella top 3 del campionato sia per tocchi in area avversaria (28) sia per tiri totali (17), confermandosi una minaccia costante per tutte le difese.

Con il sesto Trofeo MVP in bacheca, l’attaccante del Palermo impreziosisce ulteriormente un percorso già di altissimo livello, arricchito anche dal Premio Pablito, vinto come miglior marcatore della stagione 2023/2024. Un traguardo che potrebbe ripetersi: Pohjanpalo è infatti attuale capocannoniere del campionato con 12 gol in 19 partite, candidandosi con forza alla conquista del suo secondo Pablito consecutivo.