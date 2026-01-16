Il Resto del Carlino: “La Reggiana non molla Corona. Obiettivo numero uno per l’attacco”

Il “castigatore” del derby del Secchia cambia maglia ma resta in Emilia. Kleis Bozhanaj è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggiana. Come racconta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, il trequartista albanese, autore del gol decisivo contro i granata il 2 dicembre 2023 con la maglia del Modena, arriva in prestito con diritto di riscatto dopo aver lasciato la Carrarese.

Bozhanaj sarà subito a disposizione di Dionigi, che potrebbe già convocarlo per la sfida contro il Cesena. Dal punto di vista tattico, pur con caratteristiche differenti, rappresenta il ricambio di Portanova e Girma e soprattutto il sostituto di Elayis Tavsan, ceduto a titolo definitivo al Samsunspor attraverso il Verona per una cifra vicina a un milione e mezzo di euro, operazione che garantirà un indennizzo anche alla Reggiana, come sottolinea ancora Pioppi sul Resto del Carlino.

Nato a Tirana il primo marzo 2001, Bozhanaj è un trequartista di 180 centimetri dotato di ottime qualità tecniche e di un tiro dalla distanza particolarmente efficace. Non è un giocatore di pura velocità, ma la capacità di calciare con entrambi i piedi lo rende duttile e funzionale in più ruoli offensivi. Il limite principale resta la continuità, ma per la Reggiana si tratta di un profilo di categoria che può rilanciarsi in granata, come evidenziato da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino.

Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul mercato difensivo dopo il rientro di Giangiacomo Magnani al Palermo. Il profilo preferito è Francesco Vicari, in uscita dal Bari, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. La trattativa è legata alla questione dell’ingaggio, con i pugliesi chiamati a contribuire fino a giugno. Resta viva anche la pista Mateus Lusuardi del Pisa, operazione che potrebbe concretizzarsi solo negli ultimi giorni di mercato a causa di un recente problema muscolare del giocatore.

Non solo difesa. All’appello mancano anche un esterno a tutta fascia, con Bouah tra i nomi monitorati, un centrocampista – subordinato alle uscite – e un attaccante. In cima alla lista dei desideri resta Giacomo Corona del Palermo, profilo seguito con attenzione dalla Reggiana, come riportato da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino.