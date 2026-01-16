Venezia, Stroppa avverte: «Siamo nel momento giusto, ma da fine gennaio sarà un altro campionato»

Il Venezia arriva alla sfida contro il Catanzaro con fiducia e consapevolezza. Alla vigilia del match, Giovanni Stroppa ha fatto il punto sul momento della squadra in conferenza stampa.

«Arriviamo nel modo giusto e siamo in un ottimo momento – ha spiegato il tecnico arancioneroverde –. Dopo la sconfitta di Catanzaro abbiamo iniziato a mettere insieme risultati importanti. Le prestazioni, però, erano già buone anche prima, mancavano solo i risultati».

Stroppa riconosce la crescita degli avversari:

«Il Catanzaro è un’altra squadra adesso. Faccio i complimenti ad Aquilani per il lavoro che sta facendo».

Capitolo indisponibili:

«Bjarkason starà fermo per un po’, Plizzari dovrebbe rientrare la prossima settimana, Schingtienne è squalificato. Al suo posto giocherà uno tra Korac e Venturi».

Il tecnico sottolinea il valore del gruppo e la sintonia costruita:

«Sono orgoglioso di questa squadra. Si è creata un’alchimia eccezionale. Credo molto nei periodi: ci sono momenti anche dentro le singole partite».

Sguardo anche al campionato e al mercato:

«Le prime 8-9-10 squadre sono tutte candidate alla promozione. Tutte si stanno rinforzando e da fine gennaio comincerà un altro campionato. La differenza la fanno sempre i giocatori bravi».

E su alcuni singoli:

«Svoboda è un capitano e un leader, è un centrocampista aggiunto. Se segna anche eurogol, è un valore ulteriore. Abbiamo recuperato anche Franjić».

Infine, nessuna preoccupazione per le voci di mercato:

«Vivo di sensazioni. Non vedo distrazioni, né giocatori che pensano ad altro. Qui c’è una mentalità importante».

Un Venezia concentrato, compatto e consapevole che la seconda parte di stagione alzerà ulteriormente il livello della competizione.